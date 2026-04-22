Sędziowie bez prawa do sądu

Niedawno zastanawiałem się na łamach „Rzeczpospolitej” („Lepiej niż »za władzy PiS«?”), dlaczego rządzący, pomimo wyroku ETPC z 15 stycznia 2026 r., nie postulują wprowadzenia do porządku prawnego możliwości sądowej weryfikacji decyzji o przeniesieniu sędziego z wydziału do wydziału. Chyba znam już odpowiedź: „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”.

Przypomnę, że w styczniowym orzeczeniu ETPC uznał, iż Polska naruszyła art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka, pozbawiając sędziego Łukasza Bilińskiego prawa do kontroli sądowej decyzji o przeniesieniu go z wydziału karnego do rodzinnego. Przypomnę również, że rozstrzygnięcie to było zgodne w swej istocie z wyrokiem TSUE z 6 października 2021 r. (C-487/19), który odnosił się do przeniesienia pomiędzy wydziałami tego samego sądu sędziego Waldemara Żurka.