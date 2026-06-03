Rzeczpospolita
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Agata Łukaszewicz: W SN szans na poprawę nie ma

Nowy prezes SN ma swój pomysł, jak zacząć naprawiać wymiar sprawiedliwości. Do tego potrzebny jest jednak dialog i kompromis.

Publikacja: 03.06.2026 06:00

Agata Łukaszewicz: W SN szans na poprawę nie ma

Agata Łukaszewicz: W SN szans na poprawę nie ma

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Agata Łukaszewicz

Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego. Wybór nie był oczywisty i wywołał wiele emocji. Krytyczne głosy płynął nawet z prawej strony sceny politycznej. Ostro wypowiada się minister sprawiedliwości, który wręcz namawia nowego I prezesa do zmiany zdania. Mówienie dziś o dialogu i poprawie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości pozostaje w sferze nadziei, a nie szans.

Wybór komentowali nie tylko sędziowie SN, ale i politycy. Krytycznie o wyborze nowego I prezesa wypowiadał się m.in. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. W tle tej oceny pojawia się sprawa z 2000 r. dotycząca Lecha Wałęsy, b. prezydenta. W pierwszych wypowiedziach nowy I prezes broni orzeczenia sprzed 26 lat i tłumaczy okoliczności i dowody, w oparciu o jakie ono zapadło. To już historia. Najważniejszym zadaniem prezesa Kapińskiego ma być uzdrowienie sytuacji w Sądzie Najwyższym i wykorzystanie swojej nowej pozycji w dialogu, który mógłby doprowadzić poprawy sytuacji w całym wymiarze sprawiedliwości. Nowy I prezes w rozmowie z „Rz” zapowiada, że zrobi wszystko, by do tego doszło.

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