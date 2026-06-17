Henryk Walczewski: Winę za kryzys w sądach ponosi papierowy smok

Wymiar sprawiedliwości symbolizuje Temida – bogini ma zawiązane oczy, trzyma w rękach wagę i miecz – aby pokazać światu, że sprawiedliwość jest niezależna i rzeczowa (czyli obiektywna) i zostanie wyegzekwowana. Miecz to bezosobowe narzędzie, które kojarzy się z wojną i przemocą. .

Tymczasem współcześnie wiele zadań i funkcji w zakresie sprawiedliwości jest wykonywanych osobowo – np. przez referendarzy. W przepisach ustawy o ustroju sądów powszechnych została ukonstytuowana „działalność administracyjna sądów”, stanowiąca sumę uprawnień i zadań różnych osób. Symbolem mocy i znaczenia działalności administracyjnej nie powinien być miecz, ale raczej smok – z tej racji, że jest wielki, mocny, skutecznie działa, nie można go przegadać ani lekceważyć. Smok przestaje być smokiem, kiedy wszyscy wiedzą, że można z nim dyskutować, jest słaby i nie egzekwuje swojego porządku. Prawdziwy smok nigdy na to nie pozwoli – w czym tkwi powód, dla którego skojarzenia smoczego charakteru z charakterem wymiaru sprawiedliwości nabierają jakiegoś sensu.