Rzeczpospolita
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Henryk Walczewski: Winę za kryzys w sądach ponosi papierowy smok

Kontrowersyjne stosowanie poglądów (uchwał) Sądu Najwyższego oraz karkołomny prymat prawa unijnego przed prawem krajowym – są powodami erozji prawa jako spójnego systemu, opartego na pewnych fundamentach i trwałych zasadach.

Publikacja: 17.06.2026 04:40

Henryk Walczewski: Winę za kryzys w sądach ponosi papierowy smok

Henryk Walczewski: Winę za kryzys w sądach ponosi papierowy smok

Foto: Adobe Stock

Henryk Walczewski

Wymiar sprawiedliwości symbolizuje Temida – bogini ma zawiązane oczy, trzyma w rękach wagę i miecz – aby pokazać światu, że sprawiedliwość jest niezależna i rzeczowa (czyli obiektywna) i zostanie wyegzekwowana. Miecz to bezosobowe narzędzie, które kojarzy się z wojną i przemocą. .

Tymczasem współcześnie wiele zadań i funkcji w zakresie sprawiedliwości jest wykonywanych osobowo – np. przez referendarzy. W przepisach ustawy o ustroju sądów powszechnych została ukonstytuowana „działalność administracyjna sądów”, stanowiąca sumę uprawnień i zadań różnych osób. Symbolem mocy i znaczenia działalności administracyjnej nie powinien być miecz, ale raczej smok – z tej racji, że jest wielki, mocny, skutecznie działa, nie można go przegadać ani lekceważyć. Smok przestaje być smokiem, kiedy wszyscy wiedzą, że można z nim dyskutować, jest słaby i nie egzekwuje swojego porządku. Prawdziwy smok nigdy na to nie pozwoli – w czym tkwi powód, dla którego skojarzenia smoczego charakteru z charakterem wymiaru sprawiedliwości nabierają jakiegoś sensu.

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