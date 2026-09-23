Mały świadek koronny – zysk dla obywateli

Ostatnio dużo mówi się o tzw. sześćdziesiątce, czyli małym świadku koronnym, w kontekście zorganizowanych grup przestępczych. Kto może liczyć na taki status?

Chodzi o podejrzanego, który współdziałał z innymi w popełnieniu przestępstwa, a następnie ujawnił wobec prokuratora istotne informacje dotyczące osób łamiących prawo i okoliczności popełnienia przestępstwa. Dotyczy to zarówno nielegalnych działań z udziałem podejrzanego, ale także innych, nieznanych dotychczas organom ścigania przestępstw. Jeśli te warunki zostaną spełnione, to „sześćdziesiątka” zamiast odsiadywać karę wieloletniego więzienia, otrzymuje wyrok znacznie łagodniejszy.