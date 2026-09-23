Rzeczpospolita
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Mały świadek koronny – zysk dla obywateli

Mały świadek koronny budzi ogromne emocje – od zarzutów o „zgniły kompromis” po krytykę ze strony obrońców. W moim odczuciu tzw. sześćdziesiątka z art. 60 k.k. to jednak bezcenne narzędzie w ściganiu grup przestępczych – mówi Paweł Opitek, krakowski prokurator.

Publikacja: 23.09.2026 05:50

Paweł Opitek: Mały świadek koronny to bezcenne narzędzie

Paweł Opitek: Mały świadek koronny to bezcenne narzędzie

Foto: Adobe Stock

Agata Łukaszewicz

Ostatnio dużo mówi się o tzw. sześćdziesiątce, czyli małym świadku koronnym, w kontekście zorganizowanych grup przestępczych. Kto może liczyć na taki status?

Chodzi o podejrzanego, który współdziałał z innymi w popełnieniu przestępstwa, a następnie ujawnił wobec prokuratora istotne informacje dotyczące osób łamiących prawo i okoliczności popełnienia przestępstwa. Dotyczy to zarówno nielegalnych działań z udziałem podejrzanego, ale także innych, nieznanych dotychczas organom ścigania przestępstw. Jeśli te warunki zostaną spełnione, to „sześćdziesiątka” zamiast odsiadywać karę wieloletniego więzienia, otrzymuje wyrok znacznie łagodniejszy.

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