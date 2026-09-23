Prawomocny wyrok jest generalną zasadą

Czy skazani w pierwszej instancji za np. spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym mogą nie stawić się do odbycia kary? Na ile wyrok prawomocny w takiej sprawie jest konieczny?

Bez prawomocnego wyroku system nie dysponuje orzeczeniem ostatecznym i brak jest możliwości wykonania kary. Wszystkie kary, w tym kara pozbawienia wolności, podlegają wykonaniu na mocy prawomocnego wyroku skazującego. Te uwarunkowania wynikają z zasady domniemania niewinności i dopóki wyrok nie jest prawomocny, sprawcę uważa się za niewinnego. Wobec tego dopiero prawomocny wyrok sądu w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym jest warunkiem do przymusowego osadzenia skazanego w celu odbycia kary.