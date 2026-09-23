Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Prawomocny wyrok jest generalną zasadą

Istnieją sytuacje, w których, pomimo że wyrok nie jest prawomocny, można w szczególnych przypadkach zastosować wobec skazanego środek tymczasowego aresztowania – mówi sędzia Piotr Raczkowski, dyrektor Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości

Publikacja: 23.09.2026 05:20

Sędzia Raczkowski: W szczególnych przypadkach tymczasowe aresztowanie można zastosować przed prawomo

Sędzia Raczkowski: W szczególnych przypadkach tymczasowe aresztowanie można zastosować przed prawomocnym wyrokiem.

Foto: Tomasz Gzell/PAP

Agata Łukaszewicz

Czy skazani w pierwszej instancji za np. spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym mogą nie stawić się do odbycia kary? Na ile wyrok prawomocny w takiej sprawie jest konieczny?

Bez prawomocnego wyroku system nie dysponuje orzeczeniem ostatecznym i brak jest możliwości wykonania kary. Wszystkie kary, w tym kara pozbawienia wolności, podlegają wykonaniu na mocy prawomocnego wyroku skazującego. Te uwarunkowania wynikają z zasady domniemania niewinności i dopóki wyrok nie jest prawomocny, sprawcę uważa się za niewinnego. Wobec tego dopiero prawomocny wyrok sądu w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym jest warunkiem do przymusowego osadzenia skazanego w celu odbycia kary.

Pozostało jeszcze 80% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama