TSUE w sprawie wady systemowej

Wyrok TSUE z 16 lipca 2026 r. w sprawach połączonych C -96/24 i C- 112/24 to kolejna już interpretacja znaczenia wad w procesie powoływania sędziów europejskich w Polsce. Zdaniem Trybunału art.19 ust. 1 akapit drugi TUE odczytywany w świetle art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że już same okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego mogą powodować naruszenie prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu tych postanowień, jeżeli okoliczności te wiążą się z nieprawidłowością o takim charakterze i o takiej wadze, że wzbudza ona w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niezawisłości lub bezstronności tego sędziego. Wyrok ten pozostaje w opozycji do wcześniejszego stanowiska Trybunału, nawet jeśli by przyjąć jego życzliwą interpretację.