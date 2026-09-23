Rzeczpospolita
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Sędzia potrzebny ad hoc

Uznanie sędziowskie nie tworzy prawa, ale ma być właściwe i sprawiedliwe.

Publikacja: 23.09.2026 04:50

Uznanie sędziowskie nie tworzy prawa, ale ma być właściwe i sprawiedliwe.

Uznanie sędziowskie nie tworzy prawa, ale ma być właściwe i sprawiedliwe.

Foto: Adobe Stock

Henryk Walczewski

Są dwa rodzaje uznania sędziowskiego – o stanie faktycznym i o stanie prawnym – oba w równym stopniu decydują o losie sprawy. Jakie zapadnie rozstrzygnięcie, również jak długo sprawa będzie trwała lub ile będzie kosztować samych zainteresowanych i Skarb Państwa finansujący sądy. Żeby sprawę sądzić szybko i trafnie, potrzeba wiedzy specjalistycznej, więc sędzia powinien nabyć odpowiednie przygotowanie o materii, którą sądzi.

Dlatego pierwszym obowiązkiem sędziego jest ustalenie, o co w sprawie chodzi, co jest rzeczywistym przedmiotem i celem procesu. Sąd będzie działać sprawnie, kiedy ograniczy się do badania tylko tego, co ważne dla sprawy – bo jest sporne. Na podstawie ustaleń faktycznych sąd może przejść do wskazania właściwych dla sprawy przepisów.

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