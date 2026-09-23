Rzeczpospolita
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Przewlekłość rozpatrzona bez zbędnej zwłoki

Jak liczyć czas postępowania po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania

Publikacja: 23.09.2026 05:10

Jak liczyć czas postępowania po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania

Jak liczyć czas postępowania po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Rutkowska

Jeżeli sąd drugiej instancji uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania, ocena przewlekłości nie może ograniczać się do czasu, który upłynął od zwrotu akt. Nadal jest to ta sama sprawa, a jej długość należy ocenić od wszczęcia postępowania, przez wszystkie instancje, uchylenia i ponowne rozpoznania. Taki obowiązek wynika dziś zarówno z ugruntowanego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i wprost z ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (t.j. DzU z 2023 r. poz. 1725).

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