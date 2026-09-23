Rzeczpospolita
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Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego

Kiedy zachowanie funkcjonariusza wyłącza przestępstwo i jakie znaczenie w praktyce ma prawo do obrony koniecznej?

Publikacja: 23.09.2026 05:00

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego

Foto: Adobe Stock

Arkadiusz Turczyn

Ochrona funkcjonariuszy publicznych została przez ustawodawcę objęta szeregiem regulacji prawnych. Jedną z nich jest art. 222 k.k. przewidujący sankcje karnoprawne za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Otóż zgodnie z jego aktualnym brzmieniem, kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech (§ 1); jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu (§ 1a); jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia (§ 2); a na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka podanie wyroku skazującego do publicznej wiadomości (§ 3).

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