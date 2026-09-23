Sztuczna inteligencja staje się jednym z najważniejszych narzędzi współczesnego świata. Jest zdolna do przetwarzania dźwięku, analizowania obrazów, tłumaczenia tekstów, a nawet wspierania człowieka przy podejmowaniu decyzji. Z uwagi na jej możliwości pozostaje w coraz głębszym zainteresowaniu wielu sektorów państwa, w tym także wymiaru sprawiedliwości.

Rozwój tej technologii przyniósł ludzkości wiele cennych korzyści, ale jednocześnie przyczynił się do powstania zupełnie nowych zagrożeń. Początki zainteresowania fenomenem tzw. sztucznej inteligencji miały miejsce w 1950 r., kiedy to brytyjski matematyk Alan Turing w opublikowanym artykule napisał: „Proponuję rozważyć pytanie: czy maszyny mogą myśleć?”.