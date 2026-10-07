Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda: Sędziowie nie tylko chcą, ale wręcz muszą się szkolić

Odbieram wiele sygnałów, że szkoleń dla sędziów i prokuratorów jest cały czas zbyt mało. Największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia stacjonarne – mówi sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda.

Publikacja: 07.10.2026 05:20

Czy szkoleń dla sędziów i prokuratorów jest cały czas zbyt mało?

Czy szkoleń dla sędziów i prokuratorów jest cały czas zbyt mało?

Foto: Adobe Stock

Agata Łukaszewicz

Pani sędzio, egzamin wstępny na aplikację sędziowską i prokuratorską zbliża się wielkimi krokami. Szkoła zakończyła przyjmowanie zgłoszeń absolwentów prawa. Zainteresowanie jest większe czy mniejsze niż w poprzednich latach?

W tym roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury otrzymała 1884 zgłoszenia od absolwentów wydziałów prawa. Jest to najlepszy wynik od 2020 r. i o 50 proc. lepszy niż w 2025 r. Jestem przekonana, że uruchomienie ośrodka w Gdańsku i zapowiedź kolejnego ośrodka w Poznaniu miały olbrzymi wpływ na zwiększenie zainteresowania aplikacją sędziowską i prokuratorską. Widać też wyraźnie, że mamy bardzo duży wzrost zgłoszeń z następujących województw: wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego i dolnośląskiego. Przypomnę, że w tych rejonach kraju absolwenci szkoły najmniej chętnie wybierali etaty asesorskie. Z perspektywy prawie trzech lat pracy jako dyrektorka Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowym w Ministerstwie Sprawiedliwości wiem, jakie to ważne, aby absolwenci szkoły reprezentowali wszystkie rejony kraju, ponieważ w sposób naturalny jesteśmy związani ze swoim rodzinnym środowiskiem. Młodym ludziom bardzo trudno rozpocząć życie zawodowe daleko od tego środowiska, często zostawiając współmałżonka w innym mieście. Te sytuacje generują następnie wnioski o przeniesienie do innych jednostek, co często bywa niemożliwe właśnie z powodu konieczności obsady etatów w najmniej dotychczas atrakcyjnych lokalizacjach. Dotychczas były to północne i zachodnie tereny Polski.

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama