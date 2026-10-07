Rzeczpospolita
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Postawa świadomego obywatelstwa

W dobie zagrożenia dla rządów prawa budowa społeczeństwa obywatelskiego wymaga kształcenia postaw oraz edukacji społecznej w sposób ciągły.

Publikacja: 07.10.2026 04:40

Jak budować społeczeństwo obywatelskie

Jak budować społeczeństwo obywatelskie

Foto: Adobe Stock

Aneta Łazarska

Początek roku akademickiego to dobry czas na debatę o modelu kształcenia prawników. Szkoły prawa nie powinny być szkołami rzemiosła, gdzie nauka prawa sprowadza się do wykucia przez studentów na pamięć kodeksów. Powinny być to szkoły nauki wartości i zasad, bez których prawo byłoby zawieszone w instytucjonalnej próżni.

Równie istotne jest nauczanie metod wykładni prawa oraz zasad logicznego rozumowania. Źle się stało, że po okresie aktywności konstytucyjnej osłabła fala społecznego zaangażowania i spadło znów znaczenie edukacji konstytucyjnej. Edukacja społeczna to ustawiczna i niekończąca się praca u podstaw. Nie powinna być ona jednak efektem jedynie jednorazowego zrywu konstytucyjnego, lecz świadomym procesem budowanym przez pokolenia. W edukacji prawnej doniosłą rolę odgrywają prawnicy, w tym sędziowie.

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