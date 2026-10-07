Rzeczpospolita
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Wysokie ryzyko to nie zakaz

Unijny AI Act nie stawia tamy postępowi, lecz tworzy ramy ochronne, zapobiegając cyfrowej iluzji i konformizmowi orzeczniczemu.

Publikacja: 07.10.2026 04:50

AI Act tworzy ramy ochronne, zapobiegając cyfrowej iluzji i konformizmowi orzeczniczemu

AI Act tworzy ramy ochronne, zapobiegając cyfrowej iluzji i konformizmowi orzeczniczemu

Foto: Adobe Stock

Konrad Wasik

1 sierpnia 2024 r. częściowo wszedł w życie unijny AI Act, którego przyjęcie stanowi kamień milowy dla Unii Europejskiej. Komisja uznała, że zapewnienie skutecznego wdrożenia AI w Europie jest priorytetem.

Od jakiegoś czasu zadajemy sobie pytanie: czy zaawansowane algorytmy odbiorą sądom niezawisłość, a prokuratorom monopol na formułowanie zarzutów? Spokojnie, żaden robot nie zastąpi żadnego z kolorów żabotu, przynajmniej na razie. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689, czyli AI Act, ma zupełnie inny cel. Wychodzi naprzeciw technologicznym wyzwaniom cywilizacyjnym, stawiając na pierwszym miejscu ochronę praw podstawowych, demokrację i rządy prawa.

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