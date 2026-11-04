Rzeczpospolita
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Brawura, która staje się przestępstwem

Żaden przepis k.k. nie obejmie każdego zachowania piratów drogowych. Sprawcy nadużywający prędkości powinni być przede wszystkim skutecznie ścigani za popełnienie wykroczenia.

Publikacja: 04.11.2026 04:30

Z początkiem 2026 r. po raz pierwszy w historii polskiego prawa karnego brawura kierowców na drogach

Z początkiem 2026 r. po raz pierwszy w historii polskiego prawa karnego brawura kierowców na drogach naszego kraju została uznana za przestępstwo.

Foto: Adobe Stock

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Piotr Kosmaty

W ubiegłym tygodniu został skazany na osiem lat pozbawienia wolności Sebastian M. za spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Do zdarzenia doszło we wrześniu 2023 r. w miejscowości Sierosław w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. Skazany jechał swoim BMW, łamiąc liczne przepisy. Według biegłych poruszał się z prędkością od 315 do 329 km/h.

W kontekście tej tragedii wskazać należy, że z początkiem 2026 r. po raz pierwszy w historii polskiego prawa karnego brawura kierowców na drogach naszego kraju została uznana za przestępstwo. Kryminalizacja takiego zachowania wprowadzona została ustawą z 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1872). Zgodnie z nowym art. 178d k.k., kto prowadzi pojazd mechaniczny, rażąco przekraczając prędkość oraz rażąco naruszając inne zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i przez to naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

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