W postępowaniu karnym konsekwencje dla przedsiębiorcy nie ograniczają się do ryzyka skazania. Już na etapie śledztwa bądź dochodzenia możliwe są – w razie postawienia zarzutów – liczne ograniczenia swobody podejrzanego, w tym zastosowanie środka zapobiegawczego z art. 276 kodeksu postępowania karnego, pozwalającego zakazać w określonym zakresie działalności gospodarczej.

Ten środek przymusu procesowego nie służy wymierzaniu kary ani przesądzaniu o winie. Jego celem (zgodnie z ogólną przesłanką z art. 249 § 1 k.p.k.) jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego, a wyjątkowo także zapobieżenie popełnieniu nowego, ciężkiego przestępstwa. Nie zmienia to jednak faktu, że w praktyce może wywołać dla przedsiębiorcy skutki porównywalne z czasowym wyeliminowaniem go z określonej części rynku. Środek stosuje się wobec osoby, która nadal korzysta z domniemania niewinności.