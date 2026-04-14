Tak uznał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w dwóch sprawach dotyczących wykładni przepisów podatkowych.

Spór między fiskusem a spółką zaczął się od jej wniosków o interpretację indywidualną. Firma tłumaczyła, że została objęta restrukturyzacją, konkretnie postępowaniem sanacyjnym. W grudniu 2020 r. sąd gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli. Spółka szczegółowo opisała przebieg postępowania restrukturyzacyjnego i chciała się upewnić co do jego ewentualnych skutków podatkowych w kontekście tzw. ulgi na złe długi w VAT. A jednym z problemów było to, czy definitywne umorzenie wierzytelności objętych zatwierdzonym układem, w związku z jego wykonaniem, spowoduje po jej stronie obowiązek korekty odliczonego podatku. Sama uważała, że nie, bo umorzenie długu wywołuje skutki przede wszystkim na gruncie cywilnoprawnym. Natomiast dla prawa do odliczenia podatku znaczenie ma przede wszystkim to, czy nabywane przez podatnika towary i usługi zostały wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych.