Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Podatek piwny płaci ten, kto wystawia fakturę za usługę reklamy

Opłatę od reklamy alkoholu płaci ten, kto fakturuje usługi z nią związane i nie można jej przerzucić umownymi zapisami na agencję reklamową.

Publikacja: 07.08.2025 05:03

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Aleksandra Tarka

W środę Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) przesądził kolejny ważny spór o opłatę od reklamy alkoholu, czyli tzw. podatek piwny. 

Zaczęło się od kontroli fiskusa, który przyjrzał się temu, jak spółka wywiązuje się z obowiązku obliczania i wnoszenia opłaty od usług będących reklamą napojów alkoholowych. A ponieważ uznał, że go nie dopełniła, to zażądał ponad 14 tys. zł. Urzędnicy wskazali, że spółka, za usługi ekspozycji lub promocyjne na rzecz czterech firm z branży piwowarskiej, wystawiła w sumie 34 faktury VAT, na blisko 150 tys. zł. W związku z tym jako sklep sprzedaży detalicznej świadczyła usługi będące reklamą napojów alkoholowych.

Pozostało jeszcze 84% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Nowelizacja przepisów KSeF 2.0 – wyzwanie offline 24
VAT
KSeF 2.0 – wyzwanie offline 24
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
NSA: Kiedy powstaje stałe miejsce prowadzenia działalności
VAT
NSA: Kiedy powstaje stałe miejsce prowadzenia działalności
Gdzie są opodatkowane usługi IT
VAT
Gdzie są opodatkowane usługi IT
Fiskus nie może odmawiać wznowienia postępowania, gdy sąd potwierdził możliwość fałszerstwa dowodów
VAT
Fiskus nie może odmawiać wznowienia postępowania, gdy sąd potwierdził możliwość fałszerstwa dowodów
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Wskazanie, które świadczenia mają związek z nieruchomościami, a które nie, może być kluczowe dla pra
VAT
VAT: które usługi są związane z nieruchomościami
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama