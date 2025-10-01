Rzeczpospolita
KSeF to nie tylko fakturowanie. To nowy system biznesowej korespondencji

Dla wielu firm prowadzących usługową księgowość i ich klientów KSeF to będzie rewolucja w dokumentacji i wzajemnym porozumiewaniu się. Do uruchomienia systemu pozostały 122 dni – ma on ruszyć 1 lutego 2026 r.

Publikacja: 01.10.2025 15:37

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Tematy związane z Krajowym Systemem e-Faktur były jednymi z najczęściej poruszanych podczas VI Kongresu Biur Rachunkowych, który odbył się w Kielcach w dniach 30 września – 1 października pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”.  

– Jest dużo obaw w naszym środowisku, w tym także wśród naszych klientów o to, jak KSeF zadziała – przyznaje Alina Rudnicka-Acosta, prezes firmy Audyt Partner i współorganizatorka kongresu. Dodaje jednak, że tym obawom towarzyszy też nadzieja na to, że wraz z cyfryzacją faktur w ogóle unowocześni się praca biur rachunkowych. – Z naszych biur w ostatnich latach znikają rzędy opasłych segregatorów. KSeF będzie częścią większego procesu odejścia od papieru i to nie tylko w codziennej pracy, ale także np. przy kontrolach podatkowych – dodaje Rudnicka-Acosta.

