Trzeba rozliczyć VAT od odszkodowania w związku z budową gazociągu

Należność otrzymana przez podatnika jako rekompensata za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości i z tytułu powstałych szkód w związku z prowadzonymi na nieruchomości robotami polegającymi na budowie gazociągu jest opodatkowana VAT.

Publikacja: 22.09.2025 04:40

Foto: Adobe Stock

Piotr Tabaka

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 kwietnia 2025 r. (0114-KDIP4-3.4012.90.2025.1.IG).

Na podstawie decyzji wojewody, wydanych w związku z realizacją zapisów tzw. specustawy gazowej, ograniczono sposób korzystania przez wnioskodawcę z posiadanej nieruchomości, umożliwiając tym samym wykonanie niezbędnych robót przez przedsiębiorstwo budowlane. Jak łatwo się domyślić, realizacja tych prac nie wynikała z inicjatywy wnioskodawcy, który chciałby przyczynić się do zabezpieczenia „istotnego interesu bezpieczeństwa państwa”, lecz wynikała z władztwa wojewody i wydanych przez niego decyzji administracyjnych.

