Trzeba rozliczyć VAT od odszkodowania w związku z budową gazociągu

Na podstawie decyzji wojewody, wydanych w związku z realizacją zapisów tzw. specustawy gazowej, ograniczono sposób korzystania przez wnioskodawcę z posiadanej nieruchomości, umożliwiając tym samym wykonanie niezbędnych robót przez przedsiębiorstwo budowlane. Jak łatwo się domyślić, realizacja tych prac nie wynikała z inicjatywy wnioskodawcy, który chciałby przyczynić się do zabezpieczenia „istotnego interesu bezpieczeństwa państwa”, lecz wynikała z władztwa wojewody i wydanych przez niego decyzji administracyjnych.