Gigantyczna podwyżka składki zdrowotnej zamiast obiecanej obniżki. Kto straci?

Zamiast obiecanej obniżki będę miał gigantyczną podwyżkę – napisał do nas jeden z czytelników. To komentarz do rządowej propozycji reformy składki zdrowotnej na 2026 r. Eksperci potwierdzają: część przedsiębiorców na tej reformie straci.

- Zmiany będą niekorzystne dla ryczałtowców, którzy mają wysokie przychody – mówi Magdalena Michałowska, doradca podatkowy, właścicielka biura rachunkowego Meritum. Podkreśla, że nie muszą to być wcale najbogatsi przedsiębiorcy. Wysoki przychód niekoniecznie bowiem oznacza wysoki zysk, np. w firmach handlowych, które mają niską marżę.