Apel do prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o ważną kwestię dla setek tysięcy małych firm

Chodzi o uchwaloną na początku kwietnia przez Sejm nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zakłada ona, że przedsiębiorcy będą płacić stałą składkę, ale tylko do określonego limitu dochodów (u ryczałtowców przychodów). Po przekroczeniu progu zapłacą dodatkową kwotę. Będzie to określony procent dochodów/przychodów.



Projekt trafił do Senatu. Tymczasem wiele środowisk krytycznie oceniających obniżenie składki dla przedsiębiorców zwróciło się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował ustawę.