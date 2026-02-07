Sprawa dotyczyła spółki, która wystąpiła do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu zleceniobiorców uczących się, którzy nie przekroczyli 26. roku życia i są cudzoziemcami z Ukrainy i Białorusi, legalnie przebywającymi na terytorium Polski.

Wnioskodawca wskazał, że zamierza ich zatrudniać do prostych prac magazynowych na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Ukrainiec ma pobyt legalny na terytorium Polski na podstawie ruchu bezwizowego, a Białorusin przebywa w naszym kraju na podstawie wizy (D05A). Obydwaj posiadają również dokumenty potrzebne do legalnej pracy w Polsce. Przed podjęciem zatrudnienia rozpoczęli oni studia odpowiednio na uniwersytetach na Ukrainie i na Białorusi i nadal kontynuują tam naukę.