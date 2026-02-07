Rzeczpospolita
Bez składki zdrowotnej za studenta z Ukrainy i Białorusi

Jeśli polski zleceniodawca zawiera umowę zlecenia z cudzoziemcem będącym studentem zagranicznej uczelni, to do ukończenia przez niego 26. roku życia nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Publikacja: 07.02.2026 10:19

Zleceniobiorcy cudzoziemcy, którzy posiadają status ucznia do ukończenia 26. roku życia, nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu. A co ze składką zdrowotną?

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kiedy polski pracodawca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie zdrowotne za studenta z Ukrainy lub Białorusi?
  • Jaka była podstawa prawna decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca ubezpieczeń zdrowotnych cudzoziemców?
  • Jakie są kryteria dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne dla studentów zagranicznych uczelni zatrudnionych w Polsce?
  • Czy charakter szkoły lub uczelni oraz tryb nauki studenta mają znaczenie dla obowiązku ubezpieczenia?
Sprawa dotyczyła spółki, która wystąpiła do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu zleceniobiorców uczących się, którzy nie przekroczyli 26. roku życia i są cudzoziemcami z Ukrainy i Białorusi, legalnie przebywającymi na terytorium Polski.

Wnioskodawca wskazał, że zamierza ich zatrudniać do prostych prac magazynowych na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Ukrainiec ma pobyt legalny na terytorium Polski na podstawie ruchu bezwizowego, a Białorusin przebywa w naszym kraju na podstawie wizy (D05A). Obydwaj posiadają również dokumenty potrzebne do legalnej pracy w Polsce. Przed podjęciem zatrudnienia rozpoczęli oni studia odpowiednio na uniwersytetach na Ukrainie i na Białorusi i nadal kontynuują tam naukę. 

