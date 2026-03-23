Zasada równego traktowania w zatrudnieniu stanowi jedną z podstawowych gwarancji ochrony praw pracowniczych we współczesnym systemie prawa pracy. Jej celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom równych szans oraz niedyskryminującego traktowania w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania czy dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Naruszenie tej zasady może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. W sytuacji, gdy dochodzi do nierównego traktowania, temu pierwszemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności odszkodowania. Ta instytucja pełni funkcję kompensacyjną oraz prewencyjną, ma bowiem na celu zarówno naprawienie szkody doznanej przez pracownika, jak i przeciwdziałanie podobnym naruszeniom w przyszłości.