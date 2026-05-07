W dzisiejszych realiach zaawansowanych technologii komunikacyjnych
praca zdalna, nawet z innego państwa nie jest już czymś
nadzwyczajnym. Coraz częściej zdarza się, że pracownik wyjeżdża
do innego kraju i wciąż pracuje dla firmy ulokowanej w państwie,
gdzie poprzednio mieszkał. To może rodzić skutki nie tylko dla
opodatkowania dochodów z pracy, ale też dla samej firmy, w której
pracuje.
Jeśli bowiem
taki pracownik w imieniu swojej firmy prowadzi jakiś rodzaj
ekspansji gospodarczej – na przykład zawierając umowy handlowe –
to według międzynarodowych umów podatkowych taka firma może w kraju zamieszkania tego pracownika zyskać obecność w formie tzw.
zakładu. Nie musi być to zakład w potocznym rozumieniu jako zakład
pracy czy zakład produkcyjny. W praktyce może to być fizyczna postać jednego biurka, przy którym pracownik pozyskuje klientów.
Państwo, na którego terenie zakład uzyskuje dochody, może te
dochody opodatkować.