W dzisiejszych realiach zaawansowanych technologii komunikacyjnych praca zdalna, nawet z innego państwa nie jest już czymś nadzwyczajnym. Coraz częściej zdarza się, że pracownik wyjeżdża do innego kraju i wciąż pracuje dla firmy ulokowanej w państwie, gdzie poprzednio mieszkał. To może rodzić skutki nie tylko dla opodatkowania dochodów z pracy, ale też dla samej firmy, w której pracuje.

Jeśli bowiem taki pracownik w imieniu swojej firmy prowadzi jakiś rodzaj ekspansji gospodarczej – na przykład zawierając umowy handlowe – to według międzynarodowych umów podatkowych taka firma może w kraju zamieszkania tego pracownika zyskać obecność w formie tzw. zakładu. Nie musi być to zakład w potocznym rozumieniu jako zakład pracy czy zakład produkcyjny. W praktyce może to być fizyczna postać jednego biurka, przy którym pracownik pozyskuje klientów. Państwo, na którego terenie zakład uzyskuje dochody, może te dochody opodatkować.