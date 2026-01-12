Rzeczpospolita
Sprzedaż udziałów w polskiej spółce może być bez CIT

Niemiecka spółka, która sprzeda udziały w polskiej spółce zależnej, nie rozpozna w Polsce przychodu, jeśli nieruchomości polskiej spółki stanowią mniej niż 50 proc. wartości jej aktywów ustalanych na podstawie wartości bilansowej, a nie rynkowej.

Publikacja: 12.01.2026 04:50

Foto: Adobe Stock

Damian Serej

Stanowisko takie zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 sierpnia 2025 r. (0111-KDIB1-2.4010.332.2025.1.AW).

Niemiecka spółka (nierezydent podatkowy w Polsce) posiada 100 proc. udziałów w polskiej spółce z o.o. i planuje sprzedać je innej polskiej spółce z grupy. Wnioskodawca podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiąga na terytorium Polski, a także nie posiada i na moment planowanej sprzedaży udziałów nie będzie posiadał w Polsce zagranicznego zakładu na podstawie polskiej ustawy o CIT oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec. Ponadto udziały w polskiej spółce nie zostały objęte w wyniku transakcji reorganizacyjnych, takich jak połączenie, podział czy wymiana udziałów. Planowana transakcja polega na sprzedaży wszystkich udziałów w polskiej spółce córce na rzecz innej polskiej spółki z tej samej grupy kapitałowej, w celu dalszej konsolidacji działalności o analogicznym profilu.

