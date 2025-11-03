Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Kiedy od umorzenia udziałów nie pobiera się podatku u źródła

Gdy udziały zagranicznego wspólnika w spółce z o.o. zostają umorzone dobrowolnie, uzyskany przychód traktowany jest jako zysk kapitałowy. Nie jest to przychód z udziału w zyskach osób prawnych, który podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce.

Publikacja: 03.11.2025 04:35

umorzenia udziałów podatek u źródła

umorzenia udziałów podatek u źródła

Foto: Adobe Stock

Maria Bogrycewicz

Stanowisko takie potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej 25 czerwca 2025 r. (0111-KDIB1-2.4010.219.2025.2.AW).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła polska spółka planująca przeprowadzenie dobrowolnego umorzenia części udziałów swojego jedynego udziałowca – cypryjskiej spółki kapitałowej. Umorzenie miało nastąpić za wynagrodzeniem pieniężnym poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki. Wnioskodawca chciał potwierdzić, że wypłacone wspólnikowi wynagrodzenie nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie powstanie obowiązek pobrania podatku u źródła oraz zastosowania tzw. mechanizmu pay and refund (art. 26 ust. 1 i 2e ustawy o CIT). Wnioskująca spółka twierdziła, że kwalifikacja źródła przychodu z tytułu umorzenia udziałów na gruncie przepisów ustawy o CIT uzależniona jest od trybu, w jakim przeprowadzane jest umorzenie. Artykuł 7b ust. 1 ustawy o CIT rozróżnia bowiem dwie kategorie przychodów z zysków kapitałowych związanych z umorzeniem, tj.:

Pozostało jeszcze 80% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Fundacja rodzinna daje podatkowe korzyści
CIT - Zasady ogólne
Fundacja rodzinna daje podatkowe korzyści
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Mało dochodowy podatek, który płaci tylko kilka firm. A jednak zostanie
CIT - Zasady ogólne
Mało dochodowy podatek, który płaci tylko kilka firm. A jednak zostanie
Fundacja rodzinna jako instrument planowania podatkowego
CIT - Zasady ogólne
Fundacja rodzinna jako instrument planowania podatkowego
Preferencyjny CIT 9% dla nowych firm: Przewodnik po ulgach i pułapkach podatkowych
CIT - Zasady ogólne
Preferencyjny CIT 9% dla nowych firm: Przewodnik po ulgach i pułapkach podatkowych
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Dozwolone korzyści podatkowe w CIT i PIT przekształcenia spółki akcyjnej
CIT - Zasady ogólne
Dozwolone korzyści podatkowe w CIT i PIT przekształcenia spółki akcyjnej
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama