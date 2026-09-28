Rzeczpospolita
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Bezpośrednie udziały warunkiem zwolnienia odsetek z WHT

Zwolnienie odsetek z podatku u źródła wymaga spełnienia szeregu przesłanek o charakterze materialnym i formalnym. Jednym z kluczowych elementów pozostaje bezpośrednie posiadanie odpowiednio 25 proc. udziałów lub akcji przez okres dwóch lat.

Publikacja: 28.09.2026 04:40

Bezpośrednie udziały warunkiem zwolnienia odsetek z WHT

Bezpośrednie udziały warunkiem zwolnienia odsetek z WHT

Foto: Adobe Stock

Natalia Kozyra

Powyższe potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 czerwca 2026 r. (0111-KDIB2-1.4010.166. 2026.2.BJ).

Wnioskodawcy została udzielona pożyczka przez jego akcjonariusza – spółkę prawa holenderskiego typu B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Wnioskodawca planuje wypłacać odsetki od tej pożyczki bądź kapitalizować je, doliczając do kwoty głównej zobowiązania. Na moment wypłaty odsetek akcjonariusz będzie miał nieprzerwanie nie mniej niż 25 proc. akcji wnioskodawcy. Wnioskodawca określił, że przychód w państwie rezydencji (Holandii) z tytułu otrzymanych odsetek będzie rozpoznawać akcjonariusz.

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