Ministerstwo Finansów postanowiło wydłużyć okres ochronny w KSeF. Sankcje za błędy mają być stosowane dopiero od 2028 roku
Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad projektem ustawy, która przesunie termin nakładania kar pieniężnych za błędy związane ze stosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur. Sankcja może wynieść do 100 proc. kwoty VAT wykazanego na fakturze lub do 18,7 proc. należności ogólnej na fakturze bez VAT.
Zgodnie z projektem kary te mają obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2028 r., co oznacza wydłużenie okresu ochronnego o kolejny rok. Decyzja resortu finansów jest bezpośrednią odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe, organizacje branżowe, doradców podatkowych i dostawców oprogramowania. Jak powiedział minister finansów Andrzej Domański, „Wsłuchujemy się w głos rynku i reagujemy na zgłaszane potrzeby. Wydłużenie odroczenia kar to rozwiązanie rozsądne, które daje przedsiębiorcom więcej czasu na pełne wdrożenie nowych procesów”.
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Pierwotny harmonogram zakładał, że przepis określający kary za uchybienia wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r. W praktyce oznaczało to, że mikroprzedsiębiorcy wchodzący do systemu na samym końcu nie skorzystaliby z żadnego okresu ochronnego. Przesunięcie terminu sankcji na 2028 r. ma dać wszystkim uczestnikom rynku niezbędny czas na naukę obsługi systemu i dostosowanie procesów biznesowych bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialności finansowej za błędne stosowanie KSeF. Jest to również wyjście naprzeciw potrzebom pozostałych uczestników rynku, którzy dostaną dodatkowy czas na doskonalenie procesów związanych z użytkowaniem systemu.
Na temat KSeF piszemy także w dzisiejszym dodatku, tym razem w kontekście wystawiania pojedynczych i miesięcznych faktur zbiorczych.
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