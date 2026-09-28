Trzeba przygotować księgi do raportowania JPK_KR_PD

Najwięksi podatnicy CIT (o przychodach przekraczających 50 mln euro) oraz podatkowe grupy kapitałowe mają już za sobą pierwsze raportowanie JPK_KR_PD za rok podatkowy trwający od stycznia do grudnia 2025 r. Pozostali podatnicy (a więc większość) jeszcze mierzą się z przygotowaniem programów księgowych do nowych obowiązków. Mimo że w ustawodawca niedawno przedłużył termin na przesłanie naczelnikowi urzędu skarbowego JPK_KR_PD do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, to należy pamiętać, że zamknięcie ksiąg czy kalkulacja rocznego podatku następuje dużo wcześniej. Nie warto zwlekać z przygotowaniem programów księgowych do generowania JPK_KR_PD. Jednym z istotnych etapów jest przypisanie kont rachunkowych do znaczników.