Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Trzeba przygotować księgi do raportowania JPK_KR_PD

Dla wielu przedsiębiorców przedłużenie terminu na przesłanie JPK_KR_PD może być pułapką, bo o niektórych aspektach trzeba pomyśleć przed zamknięciem ksiąg. Jednym z nich jest przypisanie kont rachunkowych do znaczników.

Publikacja: 28.09.2026 05:50

Trzeba przygotować księgi do raportowania JPK_KR_PD

Trzeba przygotować księgi do raportowania JPK_KR_PD

Foto: Adobe Stock

Agnieszka Jurcimierska-Pawlik

Najwięksi podatnicy CIT (o przychodach przekraczających 50 mln euro) oraz podatkowe grupy kapitałowe mają już za sobą pierwsze raportowanie JPK_KR_PD za rok podatkowy trwający od stycznia do grudnia 2025 r. Pozostali podatnicy (a więc większość) jeszcze mierzą się z przygotowaniem programów księgowych do nowych obowiązków. Mimo że w ustawodawca niedawno przedłużył termin na przesłanie naczelnikowi urzędu skarbowego JPK_KR_PD do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, to należy pamiętać, że zamknięcie ksiąg czy kalkulacja rocznego podatku następuje dużo wcześniej. Nie warto zwlekać z przygotowaniem programów księgowych do generowania JPK_KR_PD. Jednym z istotnych etapów jest przypisanie kont rachunkowych do znaczników.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama