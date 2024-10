System kaucyjny ruszy z opóźnieniem. Rząd tak zdecydował

O zagrożeniach związanych z niepewnością legislacyjną dotyczącą wprowadzania systemu kaucyjnego w Polsce informowaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”. Jak alarmowali przedstawiciele handlu, obowiązująca do tej pory ustawa nie dawała szans na uruchomienie systemu w styczniu 2025 roku. We wtorek, 22 października, Rada Przedsiębiorczości zrzeszająca największe polskie organizacje biznesu i reprezentująca łącznie 330 tys. firm, wystąpiła z apelem o pilne skierowanie do Sejmu poprawek do ustawy oraz o przesunięcie systemu kaucyjnego na dzień 1 stycznia 2026 roku.