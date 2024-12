Przedsiębiorcy paliwowi będą musieli aktualizować koncesje na olej napędowy

Przedsiębiorcy startujący w przetargach, organizowanych na podstawie ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), zapoznają się z dokumentami zamówienia po to, by dokonać rzetelnej wyceny. Umowy nie są tutaj jednak priorytetem, a dla niektórych bywają „kwiatkiem do kożucha”. Co najwyżej, omiata się je wzrokiem, ograniczając do poznania zasad płatności. Warto spojrzeć jednak na umowę nieco bardziej przychylnie, jak na dokument dający wiele możliwości – nie tylko uzyskania wyjaśnień Zamawiającego, ale również odmowy udzielania wyjaśnień. Zarówno informacja, jak i jej brak, są danymi, które czasami warto brać pod uwagę przy szacowaniu ryzyk związanych z realizacją danego zamówienia czy określeniu ceny oferty.