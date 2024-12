Przypomnijmy, iż e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. System do ich przesyłania zostanie uruchomiony 1 stycznia 2025 roku. W praktyce oznacza to, że wszystkie urzędowe pisma i decyzje można odbierać oraz nadawać w formie elektronicznej, bez potrzeby wizyty na poczcie, bez konieczności odbioru awizo, które trafiło do skrzynki podczas nieobecności w domu.

Nowy system pozwala na wysyłanie i odbieranie korespondencji cyfrowej ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. e-Doręczenia umożliwiają również pełną identyfikację nadawcy i odbiorcy oraz przechowywanie korespondencji w formie elektronicznej. Docelowo usługa zastąpi tradycyjne przesyłanie pism urzędowych drogą pocztową, a także korespondencję prowadzoną przez ePUAP.

Od kiedy i dla których firm e-Doręczenia będą obowiązkowe

Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, że polecony w formie cyfrowej będzie dostępny także dla firm, jednak w ich przypadku usługa jest wprowadzana etapowo.

Od 1 stycznia 2025 r. skrzynkę do e-Doręczeń muszą obowiązkowo posiadać nowi przedsiębiorcy i będzie to jednym z kroków w procesie rejestracji działalności gospodarczej. Firmy zarejestrowane w CEIDG przed tą datą będą miały obowiązek stosowania e-Doręczeń od 1 października 2026 roku. Istnieje jednak ważny wyjątek – jeśli po 30 czerwca 2025 r. przedsiębiorca będzie aktualizować swoje dane w CEIDG, to wtedy adres do e-Doręczeń musi posiadać w momencie składania wniosku o aktualizację.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 1 stycznia 2025 r. – oni będą zobowiązani do stosowania e-Doręczeń już od 1 kwietnia 2025 roku. Adres do doręczeń elektronicznych będą musiały posiadać również inne podmioty niepubliczne wpisane do KRS, na przykład fundacje i stowarzyszenia.

Przedsiębiorcy, którzy chcą już teraz zacząć korzystać z e-Doręczeń mogą złożyć wniosek o adres i skrzynkę na stronie Biznes.gov.pl (https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou709), a od 1 stycznia 2025 r. również składając wniosek CEIDG. Trzeba pamiętać, że założenie adresu do doręczeń elektronicznych przez danego przedsiębiorcę oznacza jednocześnie wskazanie tego adresu jako właściwego do korespondencji urzędowej. Oznacza to, iż od momentu wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych podmioty publiczne korzystające z e-Doręczeń będą doręczały korespondencję na ten adres.