Firmy mogą starać się o dofinansowanie na zeroemisyjne ciężarówki

Jak czytamy na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), nabór wniosków dotyczy zakupu i leasingu zeroemisyjnych samochodów dostawczych i ciężarowych kategorii N2 i N3. To pojazdy, które wykorzystują do napędu wyłącznie energię elektryczną w akumulatorach ładowanych zewnętrznie, energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych.

Dotacje będą przyznawane do różnicy ceny między zakupem referencyjnego pojazdu spalinowego a zeroemisyjnego, w przypadku leasingu będą to dopłaty do opłaty wstępnej, ustalonej w umowie leasingu.