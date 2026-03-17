Zmiany w prawie ochrony środowiska. Co czeka przemysł i fermy zwierząt?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamieściło projekt nowelizacji prawa ochrony środowiska. Zmianę przepisów wymusza implementacja dyrektywy 2024/1785 o emisjach przemysłowych (tzw. dyrektywa IED 2.0). W porównaniu do swojej poprzedniczki z 2010 r. nowy akt zaostrza wymagania co do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby, rozszerza istniejące obciążenia administracyjne i obejmuje nowe branże.

Zmiana ma ograniczyć wpływ działalności przemysłowej na środowisko i poprawić jego monitorowanie. Narzędziem do tego są pozwolenia zintegrowane. To kluczowe decyzje administracyjne, które przedsiębiorcy muszą uzyskać dla największych instalacji przemysłowych. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 4 tys. takich pozwoleń udzielonych przede wszystkim elektrowniom, rafineriom, zakładom, zajmującym się przetwarzaniem odpadów, producentom ceramiki, szkła, zakładom chemicznym i fermom przemysłowym zwierząt.