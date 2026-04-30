Gdyby nie wysokie ceny energii, zainteresowanie OZE byłoby znacznie mniejsze. To jest bodziec, główny motywator tych naszych klientów do realizacji zielonych projektów. Widać oczywiście, że jest to rynek wzrostowy, ale on się rozwija dosyć wolno – mówi Sebastian Zientara, Dyrektor Departamentu Aktywów Zielonych, mLeasing. – Co więcej, mam wrażenie, że rynek opiera się w tej chwili na dużych projektach niż na niewielkich typu montaż pompy ciepła. Ale bardzo kibicujemy temu rynkowi. Ciekawym, choć trudnym sektorem jest ciepłownictwo. Ma gigantyczne perspektywy rozwoju, potencjał do tego, żeby się transformować – dodaje gość Marcina Piaseckiego.

