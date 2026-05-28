Jakie są perspektywy inwestowania na rynku sztuki? – Biorąc pod uwagę, ile dzisiaj jest warte dzieło sztuki i przy jeszcze stosunkowo nikłym zainteresowaniu kolekcjonowaniem, to możemy być pewni, że przy naturalnym rozwoju naszego społeczeństwa to zainteresowanie za pięć lat będzie wielokrotnie większe – mówi Juliusz Windorbski, przewodniczący rady nadzorczej Domu Aukcyjnego Desa Unicum, aukcjoner, gość programu Marcina Piaseckiego. – Co to oznacza? Że na rynek wejdą nowi kolekcjonerzy, nowi inwestorzy, którzy siłą rzeczy podciągną ceny do góry. Ceny w efekcie zaczną rosnąć na tyle szybko, że będą dościgały ceny artystów niemieckich, francuskich czy włoskich. Im kto szybciej wskoczy do tego pociągu, tym bardziej wygra, bo będzie kupował jeszcze w miarę tanio – dodaje gość Marcina Piaseckiego.

