Jak branża motoryzacyjna ocenia ogłoszenie planów produkcji w Jaworznie polskiego auta elektrycznego we współpracy z tajwańskim koncernem Foxconn? Dobrze, że po 10 latach mamy w końcu jakiś konkret – mówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, gość programu Marcina Piaseckiego. – Pozyskanie dużego i renomowanego partnera jest szansą i daje nadzieję, że ten projekt faktycznie wniesie coś dla polskiej branży motoryzacyjnej. Absolutnie trzymamy kciuki, żeby ten projekt był kontynuowany. I żebyśmy mieli w nim swój udział jako hub motoryzacyjny, jako kraj, w którym działa przeszło 1000 firm produkujących części motoryzacyjne – dodaje gość Marcina Piaseckiego.

