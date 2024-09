RIO kontrolują nie tylko stricte gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego, ale również wiele aspektów gospodarowania mieniem samorządowym, bo ma to związek z ich stanem finansów. Gospodarowanie nieruchomościami to istotna sfera działalności samorządów, bowiem niejednokrotnie umożliwia pozyskanie środków do budżetu, gdy samorząd nie ma innych źródeł dochodów.

W jakim terminie wywiesić wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę?