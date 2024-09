Oświetlenie dróg. Czy aport pozwala gminie odliczyć VAT z inwestycji?

Do zadań własnych gminy należy m.in. zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. W związku z tym gminy ponoszą wydatki na wytworzenia infrastruktury oświetleniowej. Niektóre gminy wytworzoną infrastrukturę oświetleniową przekazują w formie aportu do spółek komunalnych. Wybudowana infrastruktura po jej oddaniu do użytkowania służy oświetleniu ulicznemu gminy.

Z momentem wniesienia jej aportem do spółki jej funkcja nie ulegnie zmianie, tj. nadal służy oświetleniu ulicznemu gminy. Pojawia się w takim przypadku pytanie, czy gminie (zarejestrowanej jako podatnik VAT czynny) przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji polegającej na wytworzeniu tej infrastruktury oświetleniowej przekazanej w formie aportu do spółki komunalnej?