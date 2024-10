Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Ideę zrównoważonego rozwoju streszcza pierwsze zdanie raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (ang. the World Commission on Environment and Development) z 1987 r. „Nasza wspólna przyszłość”: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

Definicja zrównoważonego rozwoju