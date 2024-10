Dochody samorządów: nowa ustawa to dopiero początek zmian

Zakończyły się prace legislacyjne nad ustawą 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jakie zmiany wprowadza ta ustawa?

To zupełnie nowa regulacja, swoista rewolucja w zakresie kształtowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst). Kluczowe jest w niej powiązanie dochodów jst z dochodami naszych mieszkańców i naszych przedsiębiorców. Jest to dobre rozwiązanie, które będzie wyzwalało w samorządach motywację do tego, żeby dbać o dochody mieszkańców i przedsiębiorców, robić, co możliwe, żeby gospodarka się rozwijała, a mieszkańcy mieli pracę.