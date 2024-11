Kworum przy wyborach nie miało prawnej podstawy

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie nadania statutów 24 sołectwom położonym na terenie gminy. W uchwale przewidziano m.in., że dla dokonania na zebraniu wiejskim ważnego wyboru sołtysa, rady sołeckiej oraz komisji rewizyjnej wymagana jest osobista obecność co najmniej 60 proc. mieszkańców uprawnionych do udziału w wyborach do rady gminy. Uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zaskarżył prokurator rejonowy.

Zwrócił on uwagę, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym czynne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa uprawnionym do głosowania, zaś bierne prawo wyborcze posiada nieograniczona liczba kandydatów, jak również że wybór sołtysa i członków rady sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym i bezpośrednim. Powyższy przepis zawiera regulację kompletną i nie wprowadza żadnego kworum dla ważności wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. Tym samym wprowadzenie w zakwestionowanych statutach sołectw dodatkowych warunków ważności wyboru należy uznać za niedopuszczalne.