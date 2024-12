Ochrona interesu wierzyciela nie jest ważniejsza od praw dłużnika

Tak jasny wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 października 2024 r.

Sprawa była pokłosiem postępowania egzekucyjnego, które na podstawie własnych tytułów wszczął fiskus. Najpierw zajął należącą do dłużników nieruchomość. A ponieważ zaległość nie została uregulowana, organ egzekucyjny przystąpił do przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości. Wyznaczony do tego rzeczoznawca sporządził stosowne dokumenty, które zostały doręczone właścicielom zajętej nieruchomości.