Najważniejsze uprawnienia członków zarządu spółki komunalnej

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 201 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h), „prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę”. Postanowienie k.s.h jest w tym zakresie bardzo ogólne i warto postawić pytanie, jakie obowiązki i prawa ma zarząd. W pierwszej kolejności przeanalizuję uprawnienia zarządu.

Zgodnie z postanowieniami art. 235 § 1 k.s.h zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. Może on to zrobić z własnej inicjatywy lub na żądanie rady nadzorczej czy wspólnika/wspólników reprezentujących 1/10 kapitału. Umowa spółki, o której kształcie rozstrzyga właśnie zgromadzenie wspólników, może przyznawać prawo do żądania zwołania zgromadzenia wspólników także innym osobom.