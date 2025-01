Nowe formy organizacji pracy w łódzkich urzędach, instytucjach i firmach

Zarząd województwa łódzkiego ogłosił konkurs o unijne środki z działania 8.5 „Poprawa organizacji pracy”, programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021–2027”. W trakcie tego naboru można zgłaszać propozycje przedsięwzięć polegających na wprowadzaniu innowacyjnych metod organizacji pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej, a służących m.in. łatwiejszemu godzeniu potrzeb zawodowych i prywatnych lub też sprzyjających utrzymaniu na rynku pracy osób starszych. To ostatnie jest szczególnie istotne w kontekście wyzwań związanych ze starzejącym się polskim społeczeństwem, brakiem zastępowalności pokoleń i w konsekwencji niedostatkiem liczby rąk do pracy w wielu obszarach. Wymaga to stworzenia zachęt do dłuższego pozostawania na rynku pracy, a temu mogą służyć rozwiązania zwiększające atrakcyjność pozostawania na stanowisku, np. poprzez większą elastyczność form zatrudnienia.