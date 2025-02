Elastyczne zatrudnienie i praca z domu - weź pieniądze z UE w lubuskim

Czy kolejki do lekarzy będą mniejsze? Izabela Leszczyna wyjaśnia

Wprowadzamy pewne zmiany w zarządzaniu kolejką – w przypadku wizyt u specjalistów – po to, by pacjenci pierwszorazowi nie byli przyjmowani sześć, osiem, dziesięć razy w ciągu jednego roku. To spowoduje, że te kolejki będą mniejsze - powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna.