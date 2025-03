Ochrona środowiska nie służy do łatania budżetu

Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gliwicach z 4 grudnia 2024 r.

Kością niezgody w sprawie był wymiar opłaty stałej za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi. W marcu 2024 r. dyrektor zarządu Zlewni Wód Polskich ustalił ją kopalni na prawie 46 tys. zł za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi oraz 296 zł za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.