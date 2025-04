Włodarz może stracić stanowisko przed upływem kadencji

Społeczność lokalna, która straciła zaufanie do włodarza, może doprowadzić do jego odwołania. Pozwala na to art. 170 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który wskazuje, że członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna do przeprowadzenia referendum