Katarzyna Wójcik: Nie jest jasne, które sprawy nadają się do mediacji

Znów mamy pakiet zmian dla przedsiębiorców i próbę usprawnienia postępowania administracyjnego, do którego ma przyczynić się mediacja. Zmiany w procedurze administracyjnej zaproponowane przez zespół Rafała Brzóski zostały dobrze przyjęte przez środowiska zrzeszające przedsiębiorców. Czas pokaże, czy będą skuteczne.

Mediacja administracyjna może przynieść wymierne korzyści. Przede wszystkim ma przyspieszyć postępowanie. Obecnie stosowana jest zdecydowanie za rzadko. Powodem może być enigmatyczność niektórych przepisów. W tym tych najbardziej podstawowych – nie jest jasne, które sprawy do mediacji się w ogóle nadają. To, czy sprawa zostanie dopuszczona do postępowania polubownego, podlega w dużym stopniu uznaniu administracyjnemu. Projekt ustawy deregulacyjnej ma to naprawić. Przedsiębiorcy chwalą też to, że mediacja będzie mogła być prowadzona na każdym etapie postępowania. Jedno jest pewne – aby spory częściej były rozwiązywane polubowne, potrzebna jest zmiana nie tylko przepisów, ale przede wszystkim świadomości uczestników postępowania.