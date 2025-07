Usługa e-Doręczeń umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji w formie elektronicznej, ze skutkiem odebrania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Do założenia skrzynki do e-Doręczeń zobowiązane zostały osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, a także przedsiębiorcy wpisani zarówno do KRS, jak i do CEIDG. Z tym, że termin na założenie skrzynki i jej aktywowanie jest różny dla poszczególnych grup zobowiązanych. Zawody zaufania publicznego mają taki obowiązek od 1 stycznia 2025 r., przedsiębiorcy wpisani do KRS – od 1 kwietnia 2025 r., a jednoosobowe firmy z CEIDG – od 1 października 2026 r. Ci, którzy rozpoczynają działalność zakładają skrzynki do e-Doręczeń przy rejestracji. Z kolei przedsiębiorca, który zmienia wpis w CEIDG, od 1 lipca 2025 musi podać dane do utworzenia adresu do e-Doręczeń we wniosku o zmianę wpisu.

A co, jeśli przedsiębiorca nie założy skrzynki do e-Doręczeń, albo jej nie aktywuje? Nic, bo na podstawie obowiązujących przepisów nie można go do tego „przymusić”. Jeśli więc aktywuje skrzynkę, ma obowiązek odbierać w ten sposób urzędowe pismo, bo zostanie potraktowane jako doręczone. Jeśli nie aktywuje – nadal może kontaktować się z instytucjami publicznymi w formie „papierowej”.

